Koelnmesse

Die Kombination Bio und Regionalität zieht und findet immer mehr Anhänger.

Die Anuga Organic will wieder ein konzentriertes Spektrum an vielfältigen Bio-Produkten bieten. Laut Koelnmesse wird die Sonderschau Organic Market "gekonnt für den Handel in Szene gesetzt".

Die Anuga Organic will wieder ein konzentriertes Spektrum an vielfältigen Bio-Produkten bieten. Laut Koelnmesse wird die Sonderschau Organic Mar