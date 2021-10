LZ

Andreas Nickenig im Anuga-Talk mit der LZ.

Anhören

Merken



Anuga-Talk mit Andreas Nickenig, Genuport "Corona hat die Konsumenten experimentierfreudiger gemacht" : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Für Genuport-Geschäftsführer Andreas Nickenig ist das zentrale Thema immer die Ware an sich. Durch die Herausforderungen in der Lieferverfügbarkeit verschiebe sich das Thema derzeit aber sehr stark in Richtung Supply Chain und Preisgestaltung. Was das genau bedeutet, erklärt der Co-Chef des Importunternehmens in unserem Anuga-Talk.