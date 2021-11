Zur Person Arezu Yaghoutfam (29) hat schon an der Produktplanung eines neuen Sportwagens und einer bekannten Pflegecreme mitgewirkt. Aktuell schlägt ihr Herz für die Lebensmittelbranche. Innerhalb der kommenden Jahre möchte sie sich zur Senior Brand Managerin weiterentwickeln. Ihr Preisgeld wird sie für Seminare und Trainings zu den Themen Leadership und digitales Marketing verwenden.





Er hat sich entsprechend meiner Vorlieben und Stärken, die sich mit der Zeit immer mehr herauskristallisiert haben, entwickelt. Ich bin ein kommunikativer und kreativer Mensch und fand meine Zeit als Werkstudentin in der Unternehmenskommunikation eines Körperpflegekonzerns sehr bereichernd. Doch was mir gefehlt hat, war der direkte Bezug zu den Produkten und Marken.Ja. Das Praktikum hat bestätigt, dass ich mich wahnsinnig gerne mit Produkten und Marken, deren Entwicklung, Weiterentwicklung und Vermarktung beschäftige. Deshalb wählte ich meinen festen Berufseinstieg auch im Brand Management. Tatsächlich im selben Team, in dem ich auch schon zuvor mein Praktikum absolviert hatte.Als Brand Managerin verantworte ich zusammen mit meinen Kolleginnen die Marke Kitkat für den deutschen Markt. Ich manage die Entwicklung, Einführung und Weiterentwicklung von Produkten, Promotions und anderen Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen. Dabei arbeite ich mit Menschen aus allen möglichen Bereichen zusammen. Etwa aus Produktion, Controlling, Vertrieb, Supply Chain oder dem Lebensmittelrecht. Dieser vielfältige und abwechslungsreiche Austausch in meinem Job macht mir besonders viel Spaß.Von Büchern und meiner Nintendo Switch. Ich lese gerne gesellschaftskritische Bücher oder Fachliteratur zum Thema Psychologie. Und wenn es etwas "einfacher" sein soll, wird gezockt, Stichwort "Let’s-A-Go". Außerdem gehe ich gerne Essen und schaue meine Lieblingsserie "How I met your mother".…würde ich vermutlich über das Thema "Aufwachsen mit zwei Kulturen" sprechen. Manchmal beziehungsweise für einige kann es auch ein Aufwachsen zwischen zwei Kulturen sein. Der Austausch zu diesem Thema macht mir Spaß und ich glaube, dass ein solches Angebot vielen Menschen, vor allem Jugendlichen, helfen könnte.Mir Trockenpflanzen für meine Wohnung zu kaufen. Ich habe absolut keinen grünen Daumen. Jetzt habe ich endlich was Grünes in der Wohnung, ohne dass es mir alle paar Tage wegstirbt.