Beiersdorf hat sorgfältig nach geeigneter Akquisition gesucht.

Beiersdorf investiert in Premium-Hautpflege und hat dafür die Kosmetikmarke Chantecaille aus New York übernommen. Damit will der Kosmetikkonzern sein Wachstum in den nordamerikanischen und asiatischen Märkten beschleunigen.

