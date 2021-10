IMAGO / Manfred Segerer

In Deutschland schwächelt die Marke Vittel schon seit vielen Jahren – nicht zuletzt auch aufgrund der negativen Schlagzeilen rund um die Wasserversorgung am gleichnamigen französischen Quellstandort.

Die Zusammenarbeit zwischen Lidl und dem Vittel-Hersteller Nestlé findet in Kürze ein Ende – zumindest was diese Wasser-Marke betrifft. Darauf wollen sich die beiden Parteien geeinigt haben. Verwunderlich ist der Schritt jedenfalls nicht. Wasser in Plastikflaschen sinkt in der Gunst der Verbraucher seit geraumer Zeit – und das der Marke Vittel insbesondere.

