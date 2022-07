1. Eintrittsbarriere

2. Erstes Nebenkriterium

3. Zweites Nebenkriterium

Nur die Marken, die in den Jahren 2020 und 2021 mit einer Käuferreichweite von mindestens 1 Prozent am Markt vertreten waren, kommen überhaupt in die Auswahl zur Top-Marke 2022 in ihrer Warengruppe.Die Umsatzentwicklung der Marke muss positiv sein. So wird vermieden, dass Marktanteilszuwächse nur durch einen schrumpfenden Markt generiert werden.Die Entwicklung der Käuferzahl darf nicht negativ sein.