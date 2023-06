1. Eintrittsbarriere

2. Erstes Nebenkriterium

3. Zweites Nebenkriterium

Nur diejenigen Marken, die in den beiden Jahren 2021 und 2022 mit einer Käuferreichweite von mindestens 1 Prozent am Markt vertreten waren, können überhaupt Top-Marke 2023 in ihrer Warengruppe werden.Die Umsatzentwicklung der Marke muss positiv sein. So wird vermieden, dass Marktanteilszuwächse nur durch einen schrumpfenden Markt generiert werden.Die Entwicklung der Käuferzahl darf nicht negativ sein.