"45 der 100 Topmarken haben deutlich überdurchschnittliche Umsatzanteile bei den ethischen Ästheten", sagt Kecskes. Dazu zählen Newcomer wie Just Spices und Gustavo Gusto, aber auch die Traditionsbrand Tartex. Die Transformation von einer klassischen Industriemarke zur Kulturmarke zu schaffen, ist für den Konsumforscher eine zentrale Herausforderung für die Markenartikelindustrie. Als Positivbeispiele hebt er zwei der diesjährigen Sieger hervor: Frosta habe den Wandel schon vor Jahren geschafft, Iglo jetzt nachgezogen.Erstmals küren LZ und GfK die Sieger in den vier Veggie-Warengruppen Joghurt-, Milch-, Fleisch- und Wurstalternativen. "Top-Marken benötigen mindestens eine Reichweite von 1 Prozent – und diese quantitative Power haben die Sieger Andros, Oatly, The Vegetarian Butcher und Gutfried mittlerweile", so Kecskes.