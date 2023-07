IMAGO / Beautiful Sports

Wella wird weiter aufgeteilt.

Der Kosmetik-Konzern Coty stößt erneut einen Teil seiner Beteiligung an Wella ab. Anders als zuletzt kommt bei dem Deal jedoch nicht Wella-Mehrheitsgesellschafter KKR zum Zug.

Coty trennt sich wieder von Anteilen an der Firma Wella, die hierzulande ihren Sitz in Darmstadt hat. Der Beauty-Riese will einer Mitteilung zufolge 3