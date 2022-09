Sanity Group/Norman Posselt

Die Gründer von Sanity Group: Finn Hänsel und Fabian Friede.

Sanity Group will sich für die erwartete Cannabis-Legalisierung in Deutschland bereit machen und hat am Markt frisches Kapital eingesammelt. Das Berliner Unternehmen will mit dem Geld auch die Expansion in Europa vorbereiten.

