IMAGO / Countrypixel

Die größten Antibiotikamengen wurden dem BfR zufolge nach wie vor bei Schweinen eingesetzt, gefolgt von Ferkeln, Geflügel und Kälbern.

Masttiere in Deutschland wurden zuletzt weniger mit Antibiotika behandelt. Auch das Vorkommen von antibiotikaresistenten Keimen in Schlachttieren sei rückläufig, heißt es in einem Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung.

