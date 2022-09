Radeberger Gruppe

Die Radeberger Gruppe sieht sich zu einem harten Schritt gezwungen.

Harter Einschnitt bei der Braugruppe Radeberger: Der Bier-Marktführer schließt seinen Produktions- und Abfüllbetrieb am Stammsitz in Frankfurt bis spätestens Oktober 2023. Der Konzern leidet unter Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe.

