Thomas Fedra

Der Beck's-Brauer Ab Inbev steigerte 2022 Absatz und Umsatz.

Beim Braukonzern AB Inbev ist der Umsatz im vergangenen Jahr deutlich stärker gewachsen als der Absatz. Das liegt auch an höheren Preisen, die der Hersteller hierzulande in diesem Jahr weiter nach oben schrauben will.

Der weltgrößte Brauereikonzern AB Inbev hat im vergangenen Jahr von Preiserhöhungen und der hohen Nachfrage nach den teureren Biermark