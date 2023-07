Gläserne Molkerei

Rund 100 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftete die Gläserne Molkerei im vergangenen Jahr mit der Herstellung von Käse, Butter, Joghurt und Milch.

Nach einer Abschreibung in Millionenhöhe im vergangenen Geschäftsjahr stößt Emmi die in Schieflage geratene Gläserne Molkerei ab. Käufer ist ein Private-Equity-Unternehmen, das damit seine erste Übernahme in der Lebensmittelbranche tätigt.

Emmi trennt sich von der auf die Herstellung regionaler Bio-Milchprodukte spezialisierten Gläsernen Molkerei, die seit 2012 zu dem Konzern geh&ou