Christian Lattmann

Gleicher Name, anderer Preis: Lidls Premiumwasser ohne und mit Bio-Siegel.

Die Schwarz-Tochter Lidl überarbeitet ihre höherpreisige Wassermarke Schlossblick. In einigen Filialen stehen die Flaschen bereits in neuer Optik und mit einem Bio-Siegel versehen in den Regalen. Für Irritationen könnte der zeitgleiche Preisanstieg sorgen.

