Hans Pastyrik

Ziel des Unternehmers Perry Soldan ist es, eine zweistellige Umsatzrendite zu sichern, um die Unabhängigkeit des Unternehmens zu wahren.

Mit einer neuen Produktionsanlage erweitert der Bonbonhersteller Dr. C. Soldan die Kapazitäten am Stammsitz Adelsdorf. Inhaber Perry Soldan holt zudem seinen Sohn in den Betrieb. Wie stellt sich das Familienunternehmen für die Zukunft auf?

Der fränkische Süßwarenproduzent Dr. C. Soldan rüstet sich für weiteres Wachstum: Der Hersteller von Marken wie Em-eukal, B&