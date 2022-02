IMAGO / Gottfried Czepluch

Das Bier mit dem "Plop" soll 2022 nicht teurer werden.

Die Flensburger Brauerei dreht anders als viele Wettbewerber nicht an der Preisschraube. Nach Preiserhöhungen 2021 will die Privatbrauerei ihr "Flens" in diesem Jahr trotz steigender Kosten und Inflation nicht teurer machen.

