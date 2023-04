picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker

Die neue Plattform verzeichnete AB Inbev zufolge weltweit im vergangenen Dezember 3,1 Millionen aktive Nutzer.

AB Inbev ist in Deutschland mit seiner digitalen Bestellplattform Bees an den Start gegangen. Der Beck's-Mutterkonzern will Großkunden und Fachhändler ansprechen und ihnen neben dem eigenen Sortiment auch Produkte anderer Hersteller verkaufen.

AB Inbev ist mit seinem bereits in 20 Ländern verfügbaren digitalen Marktplatz Bees jetzt auch in Deutschland gestartet. Die Online-Bestell