Lead Shopper Experience

0221 94714-432

birgit.schroeder@gs1.de



Teil dieses Thinktanks ist auch Tobias Behle, Head of Category Management & Shopper Marketing bei Ferrero: „Das Ergebnis: Manches wurde vereinfacht und der unternehmerischen Praxis angepasst, anderes deutlich geschärft und optimiert. Vor allem aber ist der 8-Schritte Category Management-Prozess nun so agil gestaltet, dass er heute wie morgen den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird. Festgehalten haben die Macher des Lehrgangs zum Zertifizierten GS1 Category Manager® das überarbeitete CM-Konzept in einem Nachschlagewerk, das der CM-Community als Wegweiser dienen soll.Wie gelingt es, Shopper Insights zu generieren und wie sichern sich Händler und Hersteller auch in Zukunft das Vertrauen der Shopper? Wie lassen sich Kategorie-Potenziale heben und der CM-Ansatz dauerhaft erfolgreich im Unternehmen implementieren? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt das neue Standardwerk „ Category Management: In acht Schritten zu mehr Erfolg am Point of Sale “. Das Fachbuch richtet sich gleichermaßen an CM-Einsteiger:innen wie -Fortgeschrittene und dient als Leitfaden und Inspirationsquelle für neue Impulse im Category Management.