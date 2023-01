IMAGO / Pro Sports Images

Die Smoothies von Innocent Drinks gibt es in Supermärkten und anderen Verkaufsstellen.

Die Investition in eine CO2-neutrale Fabrik in den Niederlanden hat Coca-Cola-Tochter Innocent Drinks in die Verlustzone gebracht. Der Smoothie-Hersteller mit Hauptsitz in London wollte durch den Bau der Anlage Probleme mit grenzüberschreitendem Transport von frischem Obst nach dem Brexit vermeiden.

