Danish Crown reduziert auch in Deutschland die Kapazitäten. Neue Zahlen will das Unternehmen nach dem 1. Mai festlegen.

Sinkender Export und rückläufige Nachfrage setzen Danish Crown immer mehr zu. Der Schlachtkonzern will seine Kosten um 50 Mio. Euro drücken und weitere 150 Jobs abbauen. In Deutschland will das Unternehmen die Kapazitäten deutlich senken.

