Die JAB Holding sieht im Markt für Haustierversicherungen großes Potenzial.

Die Übernahme ist unter Dach und Fach: Ab sofort ist das globale Heimtiergeschäft von Fairfax Financial Eigentum der JAB Holding. Mit dem milliardenschweren Zukauf will sich die Reimann-Investmentgesellschaft in dem Wachstumsmarkt entsprechend positionieren.

