Eat Plants / Sebastian Bentele

Eat Plants stellt Soßen und Brühen auf pflanzlicher Basis her.

The New Meat Company kauft weiter zu. Wie das New-Food-Unternehmen bekannt gibt, plant es die Übernahme der Anteilsmehrheit an einem Berliner Startup.

The New Meat Company kauft weiter zu. Wie das New-Food-Unternehmen bekannt gibt, plant es die Übernahme der Anteilsmehrheit an einem Berliner St