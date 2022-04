IMAGO / Reiner Zensen

Die Stellenstreichungen bei Coca-Cola Deutschland betreffen vor allem die Produktion und den Werkstattbereich.

In Deutschland will Coca-Cola demnächst 410 Stellen abbauen, unter anderem soll der Standort Hamm zum Jahresende geschlossen werden. Das Vending-Geschäft will der Softdrink-Riese an externe Dienstleister übergeben.

