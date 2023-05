IMAGO / blickwinkel

Getreideernte mit einem Mähdrescher.

Der Deutsche Raiffeisenverband erwartet bei der diesjährigen Getreideernte eine ähnlich hohe Menge wie im Vorjahr. Damals fuhren die deutschen Landwirte über 43 Millionen Tonnen ein. Entscheidend sei vor allem das Wetter im Juli.

Der Deutsche Raiffeisenverband geht in seiner aktuellen Schätzung in diesem Jahr von einer Getreideernte auf dem Niveau des Vorjahres in Höh