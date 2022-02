IMAGO / Manfred Segerer

Nutella kann nun in Italien direkt bei Ferrero online gekauft werden.

Der Süßwarenkonzern Ferrero hat in Italien einen eigenen Webshop für seine Marken Nutella und Kinder gestartet. Entwickelt wurde er in Zusammenarbeit mit der in Rom ansässigen E-Commerce-Plattform Deliverti.

