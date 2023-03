Driscoll’s

In deutschen Haushalten ist Plastikmüll ein großes Problem. Die Verbraucher sind der Meinung, dass die Hersteller es ihnen ermöglichen sollten, beim Einkaufen eine umweltfreundliche Wahl zu treffen. Deshalb hat die Beerenmarke Driscoll's in Deutschland neue Papierverpackungen eingeführt. Eine Verpackung, die die Sichtbarkeit im Regal erhöht, vollständig recycelbar ist und sowohl die Menge an Plastik als auch den CO 2 -Fußabdruck reduziert. Die Qualität der Beeren bleibt dabei gleich.