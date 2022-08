IMAGO / Bernd Friedel

Ein kurzfristiger Wechsel zu anderen Energieträgern als Erdgas ist für viele Lebensmittelhersteller kaum möglich, sagt die BVE. (Symboldbild)

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie drängt angesichts der drohenden Gasnotlage auf "pragmatische Lösungen und gegenseitiges Verständnis". Damit reagiert sie auf einen Brief an die Hersteller, in dem Edeka massiv Druck macht.

