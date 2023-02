IMAGO / USA Today Network

Der 57. Super Bowl findet am 12. Februar in Glendale, Arizona statt

Wenn am 12. Februar in Glendale der 57. Super Bowl steigt, werden zwei langjährige Hauptsponsoren der National Football League (NFL) nicht mehr in gewohnter Rolle mit von der Partie sein: Budweiser und PepsiCo überlassen die die Bühne nun anderen.

