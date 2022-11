IMAGO / U. J. Alexander

Die DMK Group arbeitet intensiv am Thema Nachhaltigkeit – nun geht es um den CO2-Ausstoß in den Milchbetrieben.

Der Milchverarbeiter DMK Group will in mehreren landwirtschaftlichen Pilotbetrieben Konzepte zur Emissionsreduzierung entwickeln. Die auf sogenannten "DMK Net Zero Farms" gewonnenen Erkenntnisse sollen in einem nächsten Schritt auf alle Betriebe übertragen werden.

Der Milchverarbeiter DMK Group will in mehreren landwirtschaftlichen Pilotbetrieben Konzepte zur Emissionsreduzierung entwickeln. Die auf sogenannten