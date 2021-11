IMAGO / AFLO

Beyond Meat ist vor allem bekannt für seine veganen Burger Patties.

Flexitarier in den USA kaufen pflanzliche Fleischprodukte häufiger, wenn sie nicht in einem speziellen Veggie-Berreich liegen. In Deutschland setzt Beyond Meat durch die Platzierung neben tierischen Produkten nun auch auf ein Plus bei Umsatz und Marktanteil.

