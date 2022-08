Celsius Holding

Celsius zielt mit seinen Marken vor allem auf jüngere aktive Verbraucher.

PepsiCo hat mit der Celsius Holding, einen weltweit tätigen Hersteller von Energy-Drinks, eine Vereinbarung geschlossen. Demnach will der US-Getränkeriese 550 Mio. US-Dollar in das Unternehmen investieren. Energiegetränke zählen zu den am schnellsten wachsenden Kategorien nichtalkoholischer Getränke.

PepsiCo hat mit der Celsius Holding, einen weltweit tätigen Hersteller von Energy-Drinks, eine Vereinbarung geschlossen. Demnach will der US-Get