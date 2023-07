IMAGO / YAY Images

Wegen schlechter Ernten in Brasilien und in den USA wird Orangensaftkonzentrat auf dem gesamten Weltmarkt knapp.

Die deutschen Fruchtsafthersteller kämpfen mit einem Engpass an Orangensaftkonzentrat. Schwache Ernten in zwei wichtigen Ländern verknappen das Angebot weltweit, so der Branchenverband VdF. Das hat Auswirkungen auf die Preise.

Die deutschen Fruchtsafthersteller schlagen Alarm: Orangensaftkonzentrat wird weltweit knapp. "Wir befinden uns in der schwierigsten Situation seit me