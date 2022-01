IMAGO / Countrypixel

Apfelernte: Etwa zwei Drittel der heimischen Äpfel kommen aus zwei Bundesländern.

Der Apfel ist mit großem Abstand das am meisten geerntete Baumobst in Deutschland. Die Ausbeute auf Plantagen und Streuobstwiesen fiel im vergangenen Jahr allerdings nicht ganz so üppig aus wie 2020.

Der Apfel ist mit großem Abstand das am meisten geerntete Baumobst in Deutschland. Die Ausbeute auf Plantagen und Streuobstwiesen fiel im verga