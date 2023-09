Reaktionen auf Studie

Lebensmittelindustrie sieht sich bei Zuckerreduktion bestätigt

Die freiwilligen Reduktionsziele der Lebensmittelbranche zeigen Erfolge. Zwar gebe es gerade in manchen Produkten mit Kinderoptik noch Optimierungsbedarf, so Minister Özdemir. Aber der Trend geht bereits zu einer messbaren und signifikanten Zuckerreduktion in vielen Produkten.