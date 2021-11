Schloss Wachenheim

Insgesamt hat der Sekthersteller im ersten Quartal seinen Umsatz um 5,6 Prozent auf 86,7 Mio. Euro gesteigert.

Schloss Wachenheim meldet für das erste Quartal einen leichten Umsatzrückgang in Deutschland. Anders sieht es in Frankreich und Ostmitteleuropa aus. Dank der dortigen Zuwächse schneidet der Sekthersteller insgesamt doch nicht so schlecht ab.

