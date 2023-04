IMAGO / Manfred Segerer

In allen Märkten, mit Ausnahme von Amerika, hat Heineken im ersten Quartal weniger verkauft.

Heineken verzeichnet im ersten Quartal ein Absatzminus. Vor allem in Asien, Afrika und dem Nahen Osten seien die Mengen zurückgegangen, berichtet der Brauereikonzern. Nur in einer Region gab es ein leichtes Plus.

Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat in den ersten drei Monaten des Jahres weniger Bier verkauft. Die Menge lag rund 3 Prozent unter