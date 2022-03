Christian Lattmann

Just Spices will einen weiteren Markt erobern.

Just Spices zieht es auf die Insel. Nach der Schweiz, Österreich und Spanien ist dies der dritte Auslandsmarkt, in dem das Gewürz-Startup jetzt aktiv ist. In Großbritannien gibt es zunächst nur einen Online-Shop.

