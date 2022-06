IMAGO / NurPhoto

Hintergrund der Engpässe ist der Ausfall einer Fabrik von Abbott im Februar, dem größten Hersteller von Säuglingsmilchnahrung in den USA.

Die Engpässe bei Babynahrung in den USA bestehen weiter. Wegen des schleppenden Krisenmanagements gerät die US-Regierung zunehmend in die Kritik. Präsident Biden kündigt an, weitere Säuglingsnahrung aus dem Ausland einfliegen zu lassen.

