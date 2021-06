Steffen Runke

Auslaufmodell: Das Hauptwerk von Homann in Dissen wird dicht gemacht, 400 Mitarbeiter sind betroffen.

Theo Müller verkauft die Marke Homann Feinkostsalate an einen britischen Finanzinvestor. Der Hauptstandort in Dissen wird aufgegeben, den Nadler-Betrieb in Bottrop übernimmt der erfolgreichere Wettbewerber.

