Kühlmann

Kühlmann-Marketingchefin Frauke Sych und Geschäftsführer Stephan Bähr setzen auf weitere Marktanteilsgewinne.

Der Feinkosthersteller Kühlmann rechnet in den nächsten Jahren mit weiteren Umsatzsteigerungen – auch durch das Geschäft außerhalb Deutschlands. So will der Hersteller einen bekannten Konkurrenten hinter sich lassen.

Der westfälische Feinkosthersteller Heinrich Kühlmann möchte das Geschäft bis 2027 ohne Akquisitionen von derzeit knapp 300 Mio.