heimifoto/Ludwig Heimrath

Produkte von Popp.

Seit der Zerschlagung des Homann-Konzerns ist der Markt für gekühlte Feinkostsalate im Umbruch. Während Signature Foods, neuer Eigner der Homann-Feinkostsalate, am Neustart der Traditionsmarke feilt, springen andere in die Lücke. So die Wernsing-Tochter Popp Feinkost, die eine Lizenz für die Marke Nadler aus dem Homann-Portfolio übernommen hat.

