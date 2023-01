Mars, M&M's

Die limitierte Edition von M&M's mit den drei weiblichen Charakteren auf der Verpackung beinhaltet auch nur deren drei Schokolinsen-Farben: Grün, Braun und Lila.

In den letzten Monaten machte Mars eher durch negative Schlagzeilen zum Streit mit Rewe & Co über Einkaufspreise auf sich aufmerksam. Zum Jahresbeginn gibt es dagegen leichtfüßigere News von dem Süßwarenhersteller: Die Konzern-Marke M&M's feiert mit einem neuen Verpackungsdesign Frauen, die den Status quo umkehren. So will M&M's seine vor einem Jahr ausgerufene Markenhaltung hinsichtlich mehr Diversität und Inklusion unterstreichen.

