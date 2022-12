Foto: Unternehmen

Albana Rama hat das Startup The Rainforest Company 2016 gegründet.

In einer neuen Finanzierungsrunde hat das Foodtech-Startup The Rainforest Company aus Berlin insgesamt 36 Mio. Euro eingeworben. Das Startup ist in Deutschland unter anderem bei Rewe, Edeka und Tegut gelistet.

