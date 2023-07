IMAGO / BildFunkMV

Euro-Baltic muss hohen Kosten und Fangbeschränkungen Tribut zollen.

Die Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH will an ihrem Stammsitz in Sassnitz auf Rügen künftig nicht mehr produzieren. Die Einstellung erfolgt allerdings nicht sofort, weitere Bereiche sollen zudem fortgeführt werden.

Einer der ehemals größten Fischverarbeiter Europas auf Rügen stellt die Produktion ein. Es seien weitere Teilschließungen notwen