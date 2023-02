Mirai Foods

Die "Fibrationstechnologie" von Mirai Food nutzt nach Unternehmensangaben nur natürliche Zellen und kommt ohne Gentechnik oder Chemie aus.

Das Schweizer Startup Mirai Foods will einen Durchbruch bei der Zucht von In-Vitro-Fleisch erzielt haben. In seinem Bioreaktor hat das Foodtech-Unternehmen nach eigenen Angaben aus Rinderzellen in weniger als vier Wochen ein armdickes Filetstück entstehen lassen.

Echtes Fleisch ohne Tierleid verspricht die In-Vitro-Methode, bei der Gewebe aus tierischen Stammzellen im Labor gezüchtet wird. Weltweit forsche