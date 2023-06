Fotos: Rügenwalder Mühle/J. Ehrich

Veggie-Ware: Rügenwalder hat derzeit 27 vegane, sechs vegetarische Produkte. Der Aufschnitt wird in Bad Zwischenahn produziert.

Dass Wettbewerber die Fleischersatz-Regale fluten und der Markt kein Selbstläufer mehr ist, bekommt Rügenwalder Mühle zu spüren. Neue Produkte sollen in diesem Jahr die Umsätze ankurbeln. Zudem will das Unternehmen in den ersten Auslandsmärkten starten.

Auf der Suche nach neuen Wachstumsperspektiven nimmt Rügenwalder Mühle im Veggie-Geschäft das Ausland ins Visier. "Wir starten noch in