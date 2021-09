FotoS: Olivia Item; Maxx-Studio/Shutterstock

Hilcona Food Factory in Landquart: Der Hausberg Vilan mit 2300 Metern stand Pate für den Markennamen und das Logo von The Green Mountain.

Die Bell-Food-Tochter Hilcona steigt hierzulande in den Markt für vegetarische Fleischalternativen ein. Die Produkte der Marke The Green Mountain sind zunächst in den Edeka-Regionen Südwest und Minden erhältlich, weitere Händler sollen folgen.

