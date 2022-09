Fotos: Unternehmen

Der vegane Speck-Ersatz ist eines von fünf Billie-Green-Produkten, die Anfang September auf den Markt kommen.

Das auf Fleischersatz spezialisierte Unternehmen The Plantly Butchers bringt erste Produkte heraus. Die Schwestergesellschaft von The Family Butchers setzt auf Fermentation – bundesweit ein Novum in der Kategorie. Der Hersteller peilt einen zweistelligen Millionenumsatz an.

