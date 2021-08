Fotos: Group of Butchers

Offensiv: Wilbert Wolfs (l.), einer der beiden Gründer, und CEO Remko Rosman sehen noch viel Ausbreitungspotenzial für ihr Unternehmen.

Das holländische Fleischwarenunternehmen Group of Butchers will seine Wachstumsgeschichte fortschreiben und strebt deshalb weitere Akquisitionen und Fusionen im Heimatland und in Belgien an. Auch in Deutschland sind Übernahmen geplant.

